La prima partita ufficiale non andrà in scena il 27 maggio, ecco perché. La Lega…

Ieri la Figc ha prorogato i termini della fine della stagione al 2 agosto. Adesso toccherà al Governo decidere tempi e modi della ripartenza. In un primo momento si era ipotizzato che la prima partita ufficiale, Juventus-Milan di Coppa Italia, si potesse giocare il 27 maggio, ma non sarà così. “Perché la Lega richiede almeno 3 settimane di allenamenti con il gruppo al completo e, siccome le sedute individuali dureranno fino al 18 maggio, è facile immaginare che il primo match sarà tra il 4 e il 10 giugno. Per concludere tutte le giornate e assegnare la Coppa Italia, si può riprendere al massimo il 14 giugno“, spiega il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)