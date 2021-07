Riunione tra club su stadi e rivoluzione Lega: via i vertici? C’è anche l’Inter

Sta andando in scena, in un hotel del centro di Milano, una riunione informale tra diversi presidenti e massimi dirigenti di club di A

Sta andando in scena, in un hotel del centro di Milano, una riunione informale tra diversi presidenti e massimi dirigenti dei club di Serie A. Presenti, tra gli altri, il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis, il presidente del Genoa Enrico Preziosi, quello della Sampdoria Massimo Ferrero e l'ad dell'Inter Beppe Marotta, con circa una decina di societa' rappresentate.

Sul tavolo, si apprende, la necessita' di concordare iniziative per sensibilizzare i vertici del Governo in particolare per la riapertura degli stadi e non solo, visto che alcuni club starebbero spingendo per azzerare la governance della Lega sia per quanto riguarda il presidente Paolo Dal Pino che l'ad Luigi De Siervo.