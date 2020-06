Mercato Inter, Leonardo: “Cavani va via. E con lui altri quattro lasciano il PSG. L’idea è…”

Adesso c’è anche la conferma ufficiale. Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il Psg al termine della stagione in corso. Lo ha dichiarato il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, intervistato da “Le Journal du Dimanche”.

“Sì, stiamo arrivando alla fine con loro. L’idea è quella di averli a disposizione fino alla fine di agosto”, ha spiegato il brasiliano. Ad agosto, infatti, riprenderà la Champions League, al termine della quale i due saluteranno. Su Cavani c’è forte l’interesse dell’Inter, dell’Atletico Madrid ma è viva anche l’ipotesi MLS.

“È stata una decisione molto difficile da prendere. Questi sono i giocatori che hanno segnato la storia del club. Ci chiediamo sempre se dovremmo continuare un po’ insieme o fermarci. Le storie sono storie belle. Ma sì, stiamo arrivando alla fine. È stato necessario prendere una decisione logica, anche a livello economico o in relazione alla generazione che sta arrivando. Forse abbiamo torto, non lo so, non c’è mai un momento perfetto. Ora la Champions League è ancora in vista e l’idea è di continuare a competere con loro fino alla fine di agosto. Ma come possa essere fatto non è ancora chiaro”, ha spiegato Leonardo.

Anche Kurzawa, Choupo-Moting e Meunier lasceranno il Psg. I loro contratti sono in scadenza: “Anche con loro l’idea è quella di fermarsi qui, ma dobbiamo discutere i prossimi due mesi. Cercheremo di mantenere l’intero gruppo per la Champions League”.