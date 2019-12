Leonardo: “Icardi? L’accordo è aspettare giugno. Lui tiene all’Inter, sa cosa ha vissuto”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dal sorteggio di ieri a Nyon, Leonardo, dirigente del Paris Saint-Germain, ha parlato così di Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto dall’Inter: “Si è presentato consapevole dell’idea, ha cose positive, lavora tanto: sapeva della concorrenza e si è messo a disposizione. Come comportamento non si può dire niente, problemi zero: si sta comportando alla grande e sta facendo quello che ha sempre fatto, gol. Il riscatto? L’accordo è aspettare giugno, così sarà. Icardi ci tiene all’Inter, sa quello che ha vissuto lì e cosa l’Inter gli ha dato: ci tiene molto”.