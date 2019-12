Leonardo: “Icardi? Non prenderemo una decisione adesso. Mauro tiene all’Inter. Il futuro…”

Lo riscatterete pagando i 70 milioni pattuiti all’Inter?

“Il futuro di Icardi è nelle sue mani, ma non prenderemo una decisione adesso: davanti abbiamo ancora una mezza stagione e da qui a giugno c’è tempo. Non è un tema attuale. La formula, prestito con diritto di riscatto, ci permette di rifletterci bene, senza dover negoziare niente, ma, ripeto, non è questo il momento della stagione nel quale distrarci o pensare a qualcosa di diverso dal far bene in campo“.

Però siete felici di averlo preso all’ultimo giorno del mercato estivo.

“Siamo felici noi ed è felice lui che si sta trovando molto bene. Fin dall’inizio, come dite voi italiani, ci sono stati patti chiari e di conseguenza… amicizia lunga. Ha capito il momento e quello che poteva essere il suo futuro al Psg. Secondo me è un giocatore determinante: si fa sempre trovare al posto giusto ed è un vero numero 9, uno che aiuta la squadra. La concorrenza motiva lui e gli altri a dare il massimo“.

Problemi fuori dal campo con Mauro ne sono nati?

“Assolutamente. Come club siamo abituati a intervenire di fronte alle minime incomprensioni, ma sul comportamento di Mauro niente da dire”.

All’Inter invece di problemi ne ha avuti, eccome…

“Lui tiene all’Inter e a quello che ha fatto in nerazzurro. Mi fermo qui”.

Sorpreso che nell’urna, come possibile vostra avversaria, non ci fosse anche l’Inter?

“Per quello che ha fatto in campionato sì, ma la Champions è questa. Basta sbagliare una partita e… Noi ne sappiamo qualcosa”.