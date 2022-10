Libertadores, trionfa il Flamengo di Vidal: 1-0 firmato ancora una volta Gabigol

La gara di fatto si decide al tramonto del primo tempo quando il Furaçao resta in dieci per il secondo giallo a Pedro Henrique e prima dell'intervallo, al quarto di recupero, l'ex Inter Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross dalla destra di Everton Ribeiro, siglando il gol che regala la coppa all'undici allenato da Dorival Junior. La Libertadores resta un tabù invece per il Furaçao guidato da Felipe Scolari, alla seconda finale persa dopo quella del 2005 contro il San Paolo.