Ligabue: “Inter più bella dell’anno scorso ma più concorrenti. E ho visto…”

Così Luciano Ligabue, nel corso della presentazione del biopic 'Ligabue', ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi

"L'Inter sono andato a vederla a Sassuolo, e ho visto due Inter: una per un'ora in preda al Sassuolo e una per mezz'ora che invece ha meritato di vincere. È un'Inter più bella di quella dell'anno scorso, bella da vedere, ma anche le concorrenti sono più agguerrite".