L’Inter rivuole il vecchio Lukaku. La Lu-La al top per la rimonta scudetto

"Il rientro più importante per Inzaghi sarà quello di Romelu Lukaku. Il Mondiale non è andato come sperato, così è possibile che Lukaku possa tornare ancora più carico e “arrabbiato”, pronto a riprendersi il tempo perduto. La stagione fin qui è stata amara, eppure a tratti si è rivista quella intesa naturale che lega il belga a Lautaro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Con la Lu-La al top (non quelli visti al Mondiale), sarà più facile credere nella rimonta scudetto, a patto che l’Inter in fretta riesca a ritrovare il modo per esaltare le qualità di Lukaku. Inzaghi può abbassare il baricentro della squadra in fase di non possesso, per andare poi subito in verticale su Lukaku una volta riconquistata palla. Un’Inter diversa dalla prima versione inzaghiana, ma magari più equilibrata e straripante. Lukaku permettendo", riporta La Gazzetta dello Sport.