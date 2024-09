"Per me è difficile pensare alla finale del 2023, non c'ero, però la scorsa stagione è stata fantastica con la vittoria dello scudetto. Ora inizia una nuova annata, non ci aspettiamo regali da parte degli avversari. Serviranno tanto lavoro e cuore per fare una grande stagione in Champions che è anche il nostro obiettivo. Dobbiamo metterci sempre più energia. Due anni fa sono rimasto impressionato, l'anno scorso ho rivisto tante cose che ho visto in quella finale. Tutti difendono la propria porta come se ci fosse un bambino, ci si sente così. È una cosa che mi colpisce, la capacità di dare tutto per tutti da parte di ciascun giocatore per vincere. L'ho visto l'anno scorso tutto questo. Il City non è solo Haaland. Lui riceve i palloni dai compagni, abbiamo preparato al meglio questa partita. Sono convinto che possiamo fare bene perché abbiamo tanta qualità da parte nostra, difendiamo bene e sappiamo tenere bene le distanze".