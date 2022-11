Atalanta-Inter, dai social: “Is this the real life?”

Era vietato fallire. Per una sosta più tranquilla, per battere finalmente un colpo in uno scontro diretto, ma anche per continuare a nutrire speranze di rimonta in chiave scudetto. L'Inter er di scena oggi in casa dell'Atalanta e la posta in palio era chiara a tutti. La sfida del Gewiss Stadium ha l'ultima domenica di Serie A prima della sosta, per cui tutti i riflettori erano puntati su Bergamo. In questo spazio le reazioni dai social per la gara vinta dalla squadra di Simone Inzaghi