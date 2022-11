LIVEBLOG – Bayern-Inter, dai social: “Stasera portieri volanti?”

La qualificazione è già in tasca, il primo posto non è purtroppo alla portata. L'Inter però può togliersi una soddisfazione comunque importante stasera in casa del Bayern Monaco e testare la profondità della sua rosa, a pochi giorni dalla sfida di campionato con la Juventus a Torino. Vetrina non da poco. In questo spazio, come di consueto, riporteremo le reazioni più significative rispetto a quanto accade stasera all'Allianz Arena.