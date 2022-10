Inter-Barcellona, dai social: “Pagateci il cardiologo”

Notte di Gala a San Siro, notte di Champions League. L'Inter torna in campo e ospita il Barcellona nel primo dei due match che quasi certamente decideranno le sorti dei nerazzurri nella competizione. Serve una prova di forza e personalità contro una delle candidate alla vittoria finale e non sarà facile, soprattutto considerando le difficoltà che la squadra di Simone Inzaghi sta riscontrando in questo periodo. Il popolo interista non farà di certo mancare il suo apporto, allo stadio e dal divano di casa, spingendo anche via social la squadra. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le reazioni più significative.