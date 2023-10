Si torna in campo. L'Inter è pronta per il match che precede la nuova sosta per le nazionali e vuole archiviare il ciclo nel miglior modo possibile. Vincere col Bologna permetterebbe ai nerazzurri di mantenere la vetta della classifica e mettere pressione al Milan, impegnato stasera contro il Genoa a Marassi. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni dal mondo dei social.