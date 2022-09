LIVEBLOG / Assist di Barella, gol di Brozovic: “La coppia più bella del mondo!”

I nerazzurri, in cerca di riscatti, affrontano il Torino: il racconto del match attraverso le reazioni social dei tifosi

La partita della svolta: è quella che attende l'Inter quest'oggi a San Siro. Gli uomini di Inzaghi, dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco, sono chiamati a riscattarsi contro un Torino sempre ostico e protagonista di un positivo inizio di stagione. Tanta ansia e preoccupazione fra i tifosi nerazzurri, che non condividono la scelta di Inzaghi di riproporre Handanovic in porta dopo la buona prova di Onana in Champions League. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.