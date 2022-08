LIVEBLOG / Assist di Lukaku, gol di Lautaro. I tifosi dell’Inter: “La Lu-La is back!”

Prima partita casalinga della stagione per l'Inter di Simone Inzaghi, che torna a San Siro a quasi 3 mesi dall'ultima volta, dal successo per 3-0 contro la Sampdoria. I nerazzurri affrontano quest'oggi lo Spezia di Luca Gotti, reduce dalla vittoria contro l'Empoli di 7 giorni fa. Grande attesa tra i tifosi nerazzurri, che riservano grandi applausi per Romelu Lukaku, di nuovo a casa dopo la parentesi al Chelsea, e per Milan Skriniar, rimasto nonostante le numerose voci di mercato. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.