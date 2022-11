LIVEBLOG – Juventus-Inter, dai social: “Prevedibile”

Vietato sbagliare. Per rivalità, classifica, ambizione. Ci sono tantissimi motivi che rendono Juventus-Inter di stasera una gara da non fallire per nulla al mondo. Simone Inzaghi sa come fare male ai bianconeri, ci è riuscito tre volte su quattro la scorsa stagione, conquistando anche due trofei proprio contro la squadra di Allegri. Un confronto che come sempre porterà con sé tantissime reazioni. Le migliori le raccoglieremo in questo spazio.