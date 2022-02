LIVEBLOG – Napoli-Inter, le reazioni dai social: “Tutti molto tranquilli”

Nerazzurri in trasferta questo pomeriggio contro la squadra dell'ex di turno Luciano Spalletti

E' il giorno della verità, è il giorno di Napoli-Inter. I nerazzurri scendono in campo al Maradona per allontanare gli spettri piombati ad Appiano dopo la sconfitta nel derby con il Milan di una settimana fa. Per farlo, dovrà battere il Napoli di Luciano Spalletti, che insegue alle calcagna proprio come i rossoneri. Servirà una prova di forza e coraggio da parte dei nerazzurri, in uno stadio da sempre ostico per tutti. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo tutte le reazioni provenienti dal mondo dei social.