LIVEBLOG – Plzen-Inter, i tifosi: “Facciamo il secondo gol. Nessuno tocchi Barella”

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, l'Inter affronta il Viktoria Plzen in una partita già decisiva per le sorti del girone. Simone Inzaghi rivoluzione l'undici iniziale proponendo tante novità come Acerbi al posto di De Vrij. Per il difensore debutto assoluto con la maglia dell'Inter. FcInter1908 raccoglie le reazioni social dei tifosi nerazzurri.