Inter, A Bola: “La Lokomotiv vuole riscattare Joao Mario. Ma il club non è disposto a…”

Oltre a Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan, l’Inter ha da risolvere la prossima estate anche la questione legata al futuro di Joao Mario. Il centrocampista portoghese è in prestito alla Lokomotiv Mosca ed è felicissimo in Russia; così come lo è il club russo, che sembra già avere chiara la propria intenzione. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, infatti, la Lokomotiv è certa di voler trattenere il giocatore e di riscattarlo a fine stagione: ciò che il club non vuole fare, però, è spendere l’intera cifra di 18 milioni accordata con l’Inter la scorsa estate. I discorsi dovranno quindi essere approfonditi.