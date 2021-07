LIVEBLOG – Lugano-Inter, dai social: “Oggi una sola speranza”

Allo stadio Cornaredo prima amichevole estiva per la squadra di Simone Inzaghi

E' arrivato il giorno della prima uscita stagionale dell'Inter. Simone Inzaghi debutta sulla panchina nerazzurra in amichevole a Lugano, dove iniziò anche l'avventura di Antonio Conte. Diverse le assenze, ma c'è comunque molta curiosità attorno alla squadra per capire quali saranno le prime novità tattiche e a che punto è la preparazione degli elementi che hanno iniziato il ritiro da più di una settimana. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo tutte le reazioni provenienti dal mondo dei social.