Inter, Lukaku accelera: vuole rientrare. Ora il mirino è tutto sul Barcellona

L'attaccante dell'Inter si è rivisto sui campi d'allenamento, ma per ora continua a lavorare a parte per rientrare il prima possibile

L'Inter aspetta Romelu Lukaku. Due partite e poi lo stop, Inzaghi non ha ancora avuto il terminale offensivo per il quale in estate aveva esultato al suo arrivo. Ma presto lo riavrà a disposizione.