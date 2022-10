Sky – Lukaku, stop non grave: cicatrice da ‘ammorbidire’. Lo scenario sul rientro in campo

Un nuovo stop che non ci voleva, proprio ora che il peggio sembrava alle spalle. Come vi abbiamo riportato, Romelu Lukaku non sarà a disposizione contro il Bayern Monaco e contro la Juventus per un risentimento alla cicatrice della miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Big Rom, tornato in campo dopo due mesi in occasione della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, deve dunque fermarsi di nuovo. Un altro intoppo che, come riporta Sky Sport, non sembra così grave ed è dovuto al fatto che, per tornare a giocare con i compagni, il belga ha spinto tanto nelle ultime settimane.