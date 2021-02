Gds: “Lukaku, voto 8: preciso e potente”. E un grosso appunto per l’Inter che verrà

La pagella della Rosea sul belga: "Appunto per l’Inter di domani: blindate Lukaku dagli occhi del City di Guardiola. Affidarsi a Rom resta sempre la migliore delle scelte"

E' stato Romelu Lukaku l'autentico mattatore della gara di ieri. La doppietta e l'assist per Lautaro Martinez hanno infatti permesso all'Inter di superare la Lazio e scavalcare il Milan in classifica. La Gazzetta dello Sport ha giudicato con un 8 l'ottima prestazione del belga: "Preciso come un rigore, freddo come un destro sul filo del fuorigioco, potente come un tir addosso al povero Parolo. Che dire di Romelu? Il periodo nero è alle spalle, CR7 agganciato in testa alla classifica cannonieri, decisivo anche contro una grande: la crioterapia a casa gli ha fatto bene, quella naturale di San Siro ha portato i compagni in testa. Appunto per l’Inter di domani: blindate Lukaku dagli occhi del City di Guardiola. A quella di oggi, invece, giusto una conferma: affidarsi a Rom resta sempre la migliore delle scelte. E ora tutti sul divano: domenica c’è di nuovo lo scontro con Ibra".