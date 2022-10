GdS – Lukaku frustrato e arrabbiato. Rientra dopo il Mondiale? Lo scenario

Il comunicato ufficiale dell'Inter ha confermato la ricaduta che ha avuto Romelu Lukaku. Il belga salterà sicuramente Bayern e Juve

Il comunicato ufficiale dell'Inter ha confermato la ricaduta che ha avuto Romelu Lukaku. Il belga salterà Bayern e Juve e non si sa ancora quando rientrerà. Il belga sarà rivalutato nei prossimi giorni, per valutare eventuali miglioramenti: "Al momento non è programmato che Lukaku vada a curarsi in Belgio: resterà a Milano, si sottoporrà alle terapie del caso e, come comunicato dal club, tra qualche giorno, al massimo all’inizio della prossima settimana, sarà rivalutato", conferma La Gazzetta dello sport.

"Salterà Bayern e Juventus, ma al momento non sembrano molte le chances di vederlo a disposizione di Inzaghi contro il Bologna e contro l’Atalanta. In teoria quest’ultima sfida sarebbe alla portata perché si giocherà tra poco meno di due settimane (magari potrebbe andare in panchina ed entrare in caso di necessità per uno spezzone finale)", conferma Gazzetta.it

Obiettivo Mondiale? Il punto — Non è da escludere che Lukaku possa portare avanti un programma specifico per recuperare anche in vista del Mondiale: "Romelu adesso è frustrato e molto arrabbiato: era tornato all’Inter per giocare e segnare tanto, cosa che finora non è stata possibile. Spera di non dover dar appuntamento alla sua squadra nel 2023 perché chi pensa che la sua priorità sia il Mondiale si sbaglia di grosso. Lui ha in testa l’Inter e quella maglia che ha baciato dopo il gol al Viktoria Plzen. Spera di indossarla ancora nel 2022, anche solo per una gara: non vuole che questo anno nerazzurro finisca così", chiosa il quotidiano.