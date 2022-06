Ausilio a Londra, l’Inter dà il via alle grandi manovre per Lukaku: il motivo della visita

Il ds dell'Inter era ieri a Londra per alcuni affari, ma anche per parlare col Chelsea e verificare la fattibilità dell'operazione per il belga

"Oltre le smentite e i depistaggi, sul belga sono iniziate da un po’ le grandi manovre. Nessuno vuole ammetterlo, in questa fase: l’esposizione mediatica non fa gioco né all’Inter né al belga, che continua a far di tutto per tornare a Milano. Ma la missione di Ausilio va letta a 360 gradi: incontri con diversi procuratori per trattative in entrata ma anche in ottica cessioni, fronte sul quale l’Inter è necessariamente attiva", riporta La Gazzetta dello Sport.