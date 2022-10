Inter, Inzaghi aspetta Lukaku come il Messia. Barça? Chance ridottissime: rientro in A

"L’assenza di Lukaku è pesante, ma dovrebbe essere agli sgoccioli almeno in campionato. Le chance di vedere il belga già a Barcellona sono ridottissime, prossime allo zero anche per la panchina. Ma con la Salernitana almeno tra i convocati dovrebbe rivedersi. Inzaghi lo aspetta come il Messia", spiega La Gazzetta dello Sport.