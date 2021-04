Lukaku-Chelsea, voci senza conferme. Solo una cifra può far vacillare l’Inter

L'attaccante belga è considerato incedibile dai nerazzurri, e lui non ha alcuna intenzione di lasciare Milano

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un interessamento del Chelsea per Romelu Lukaku , con il club londinese disposto a tutto pur di riportare l'attaccante belga a Stamford Bridge. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber e leader: "In tutta Europa si è scatenata una vera e propria caccia a un grande attaccante e Haaland e Lukaku sono tra i più ricercati. L'interista avrà l'occasione di mettersi ancora più in mostra nell'Europeo che invece il norvegese vedrà da spettatore.

Il numero 9 nerazzurro è legato al club di viale della Liberazione da un contratto per altre 3 stagioni a 8,5 milioni netti più bonus. Sta benissimo in città e nello spogliatoio e l'idea di cambiare maglia non gli è venuta in mente neppure nei giorni della polemica con Ibrahimovic, quando la società gli ha fatto sentire pieno appoggio. Utopico poi ipotizzare che Conte intenda rinunciare al suo principale terminale offensivo, l'uomo attorno al quale si sviluppa tutta la manovra complice la sua abilità a far salire la squadra e a duettare con Lautaro".