Lukaku, i dati in allenamento parlano chiaro: non è pronto. Ecco la strategia di Inzaghi

"I dati rilevati in allenamento parlano chiaro: non è ancora pronto. Romelu Lukaku, che pure ieri è tornato a esercitarsi in gruppo con i compagni, è lontano dalla forma migliore. Simone Inzaghi, che nelle ultime settimane sembra avere risollevato morale e sorti dell'Inter senza poter contare su di lui, tutto sommato non ha fretta. Oggi l'appuntamento per i giocatori nerazzurri sui campi della Pinetina è convocato per le 11. Il tecnico piacentino deciderà se portare Big Rom quantomeno in panchina o se lasciarlo riposare e ruotare in campo gli uomini con cui ha battuto il Barcellona a San Siro, pareggiando poi al Camp Nou: Lautaro e Dzeko, a cui è tornato ad aggiungersi Correa, che finora si è rivelato essere l'unica vera scommessa persa dell'ex allenatore della Lazio. Poi c'è Carboni, primavera ormai stabilmente aggregato alla prima squadra", riporta Repubblica.