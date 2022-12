Lukaku si sente in debito. Un unico obiettivo: riprendersi l’Inter. Testa a Inter-Napoli

L'attaccante si metterà subito al lavoro per entrare in forma e giocare una stagione da protagonista con l'Inter

"Romelu si sente in debito con l’Inter. Sente di aver ricevuto più quel che ha dato. Ed è un peso che vuole scaricare a terra il prima possibile. Lukaku ancora ieri era in Qatar. Ha scelto di continuare a rilassarsi nello stesso resort che ha ospitato il ritiro del Belgio, sulla spiaggia, a pochi chilometri dall’Arabia Saudita. Il filo con l’Inter non si è mai interrotto, ma certo adesso è il momento di rinforzarlo. Con i gol e un contributo alla rimonta scudetto. Romelu ha in animo una voglia di rivincita enorme, l’eliminazione con il Belgio al Mondiale è solo una parte del tutto", racconta La Gazzetta dello Sport.