Repubblica: “Lukaku via? Per l’Inter è opportunità: alcuni dirigenti lo consideravano…”

E' finita tra l'Inter e Romelu Lukaku, ma il sentiment in casa nerazzurra è tutt'altro che di delusione e tristezza. Come racconta Repubblica, infatti, alcuni dirigenti sono quasi sollevati del fatto di aver lasciato il belga: "Inzaghi non l’ha presa benissimo, Onana e Lukaku per lui erano due punti fermi, però si allineerà alla visione aziendale, che ha individuato nel voltafaccia belga un’opportunità più che un problema: l’Inter si libera di un giocatore che buona parte della dirigenza considerava ormai inaffidabile, vista l’instabilità caratteriale testimoniata dal suo bisogno inestinguibile di cambiare (squadra, procuratore) e la scarsa linearità dei suoi atteggiamenti".