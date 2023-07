Romano: “Lukaku, finita al 100%: Inter furiosa. Erede? 4-5 nomi ma ecco il preferito”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha raccontato così lo strappo tra l'Inter e Romelu Lukaku : "La trattativa è finita al 100%: l'Inter sta già esplorando altre opzioni perché Lukaku non ha detto al club prima di qualche ora fa che qualcuno dell'entourage stava discutendo anche con la Juventus. I nerazzurri, una volta scoperto, erano furiosi: hanno fatto il possibile per prenderlo, l'hanno supportato durante il suo infortunio. L'Inter voleva riprenderlo e stava per raggiungere l'accordo col Chelsea: era quasi imminente.

Poi sono stati informati di questi dialoghi con la Juve e si è deciso di lasciare la trattativa. Ora Lukaku ha due opzioni: una è l'Arabia, a cui ha sempre detto di no ma vedremo se cambierà idea. L'altra è la Juve, che ha avanzato una proposta verbale al Chelsea per il belga, con cui hanno già parlato: sono un candidato molto forte per Lukaku, ma serve vendere Vlahovic entro il 4 agosto. Folarin Balogun è uno dei giocatori che l'Inter apprezza: ci sono contatti da tempo con gli agenti, ora si vuole capire il vero prezzo del ragazzo dall'Arsenal. Hanno 4-5 nomi in lista, ma dipenderà dalla richiesta dei Gunners".