Lukaku, domani nuovi esami strumentali. Sarà convocato dal Belgio, ma con riserva

"Difficile essere ottimisti, ma la speranza resta viva e lo sarà finché ci sarà tempo. Romelu Lukaku prosegue la riabilitazione in Belgio e insieme allo staff sanitario della sua nazionale lavora per conquistarsi un posto nella spedizione mondiale. Domani il c.t. Roberto Martinez ufficializzerà i nomi dei convocati per il Qatar e Lukaku ci sarà, anche se con riserva. Infatti, il tecnico è orientato a inserire un nome in più provvisoriamente, una sorta di attaccante di scorta qualora per Romelu sarà impossibile partecipare al Mondiale. Le convocazioni per domani sono una scelta del Belgio, mentre il limite previsto dalla Fifa è per domenica sera. C’è tempo, dunque. E Lukaku e il Belgio vogliono prenderselo tutto", spiega La Gazzetta dello Sport.