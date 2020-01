Lukaku nell’élite dell’Inter. È il sesto nerazzurro a fare doppietta in due gare consecutive in A

Lukaku nuovamente decisivo per l’Inter. L’attaccante belga nei primi 45′ col Napoli trova la doppietta, come fatto nella gara precedente col Genoa. Come ricorda Opta è il sesto giocatore a fare doppietta in due partite consecutive nel campionato italiano con la maglia dell’Inter:

