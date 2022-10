FCIN1908 / Fiorentina-Inter, Lukaku ci sarà? Domani il giorno della decisione

Romelu Lukaku manca in campo dal 26 agosto: ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni secondo le informazioni di Fcinter1908.it

Romelu Lukaku manca in campo dal 26 agosto. Da quel Lazio-Inter il belga non ha più rimesso piede in campo e, nonostante più volte il suo rientro sembrasse vicino, ha continuato a lavorare a parte anche negli ultimi giorni. Inzaghi ha bisogno di lui e la speranza dell’allenatore nerazzurro è di riaverlo finalmente a disposizione a stretto giro di posta.