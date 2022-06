Lukaku non atteso il primo giorno del ritiro Inter. Ecco quando sarà alla Pinetina

Il centravanti ha concluso dopo la stagione per via della Nazionale e potrebbe rientrare il 14, ma anticiperò al 10 luglio

Mercoledì Romelu Lukaku dovrebbe fare ritorno a Milano, sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l'Inter. Poi di nuovo in vacanza in attesa di tornare ad Appiano Gentile.

"Dopo mercoledì Romelu tornerà in vacanza per continuare il riposo misto ad allenamento: non è nel gruppo atteso per il primo giorno di ritiro, il 6 luglio. Chi ha partecipato alle ultime partite con le nazionali arriverà da Simone Inzaghi alla Pinetina intorno al 14. Rom ha lasciato il ritiro del Belgio per infortunio e quindi potrebbe presentarsi qualche giorno in anticipo, dopo il 10", sottolinea La Gazzetta dello Sport.