Lukaku: “Flessore rotto, primo stop grave. Ora allenamenti massacranti, parlerò in campo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku , centravanti dell'Inter, ha parlato così dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di tre mesi: "E' stato più grave del previsto, era rotto il tendine del flessore: pensi sempre di poter tornare velocemente, avevo però la sensazione che le cose nona andassero bene. E' stata la prima volta per me in 13 anni: casa mia è come un ospedale, ho tutto per recuperare veloce.

Ma non ci sono riuscito: sono andato al Mondiale, ho giocato l'ultima partita con due allenamenti in quattro mesi. C'era delusione, però mi sono detto subito che non ero al 100%: dovevo staccare per poi cominciare da zero. Ho cominciato a lavorare a Dubai, sono tornato qui, mi hanno massacrato dieci giorni giustamente: ho tanta voglia di tornare in campo. A chi dice che non sono più quello di due anni fa? Rispondo che ci vediamo".