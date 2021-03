Lukaku frantuma record: 36 reti nelle ultime 31 col Belgio. E stessi gol di…

Prosegue anche in nazionale l'ottimo momento di forma dell'attaccante dell'Inter per la gioia di Antonio Conte

Romelu Lukaku continua a collezionare numeri strepitosi e fa gongolare Antonio Conte anche a distanza. L'attaccante nerazzurro, grazie al magico sigillo in Repubblica Ceca-Belgio, è arrivato a quota 36 gol nelle ultime 31 presenze con il Belgio. C'è il suo zampino in tutte e 10 le partite di qualificazione ai prossimi mondiali ed europei. Ma non è tutto: come informa Opta, Big Rom ha ora segnato tanti gol in nazionale (59) quanti David Villa, uno degli attaccanti più forti a livello mondiale degli ultimi anni.