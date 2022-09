Lukaku d’anticipo: ieri era ad Appiano per allenarsi. Big Rom vuole prendere l’Inter per mano

Romelu Lukaku ha una voglia matta di tornare quanto prima in campo e di aiutare la sua Inter a uscire da questo momento di difficoltà

Romelu Lukaku ha una voglia matta di tornare quanto prima in campo e di aiutare la sua Inter a uscire da questo momento di difficoltà. Ieri, è arrivato anche il messaggio social di Big Rom a certificare che il rientro è sempre più vicino. Come scrive il Corriere dello Sport, poi, l'attaccante belga, che sta recuperando da un infortunio muscolare, ieri ha giocato d'anticipo, presentandosi alla Pinetina per una seduta di allenamento personalizzata: