Inter, Lukaku torna in gruppo: pronto per l’Empoli. C’è da aspettare per Brozovic e Handanovic

"Indipendentemente dalla difficoltà dell’impresa, i nerazzurri non vogliono altri rimpianti, dopo i tanti già lasciati per strada in questa stagione. Alla Pinetina Romelu Lukaku è, intanto, tornato a lavorare pienamente in gruppo, una buona notizia in vista del pieno recupero. Era in panchina per ogni evenienza contro il Milan, ma le possibilità di giocare almeno una parte di gara lunedì contro l’Empoli ora crescono. Al contrario del belga, ieri hanno lavorato ancora a parte Samir Handanovic e Marcelo Brozovic: per loro serve ancora qualche seduta supplementare, ma entrambi sono pronti a rientrare definitivamente in gruppo", spiega La Gazzetta dello Sport.