Lukaku punto fermo, ma nessun incedibile: la cifra che può far vacillare l’Inter

L'attaccante belga è il simbolo del club, ma la situazione societaria nerazzurra non permette di escludere sacrifici

Gol, lavoro sporco, leadership in campo e nello spogliatoio: Romelu Lukaku è uno dei simboli dell'Inter che viaggia verso l'obiettivo scudetto. L'attaccante belga anche in questa stagione sta frantumando un record dietro l'altro, e la sua importanza per la squadra va al di là dei numeri: imprescindibile per Conte, patrimonio della società, idolo dei tifosi. Nessuna intenzione di privarsene, ovviamente, ma la situazione societaria nerazzurra impedisce la parola "incedibile": secondo il Corriere dello Sport, di fronte a un'offerta ritenuta congrua, anche Big Rom potrebbe lasciare Milano.