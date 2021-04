Inter, Lukaku fa la storia: entra nel club dei 7. Ma se vincesse lo scudetto…

E sono 20: Romelu Lukaku non si ferma, e con la rete messa a segno contro il Bologna prosegue nella sua rincorsa a Cristiano Ronaldo per il trono dei bomber della Serie A. Per la seconda stagione consecutiva l'attaccante belga raggiunge quota 20 in campionato: un traguardo prestigioso, che conferma ancora una volta le sue grandi capacità realizzative, e che permette a Big Rom di entrare nella storia dell'Inter. Lukaku, infatti, è diventato il settimo giocatore nerazzurro ad essere riuscito a segnare 20 o più reti in due stagioni consecutive: degli altri sei, solamente quattro riuscirono a conquistare lo scudetto.