GdS – Riecco Lukaku, l’Inter cambia: le novità da Conte a Inzaghi per Big Rom

"L’ultimo a dirlo è stato il c.t. Roberto Mancini: «Lukaku in Italia fa la differenza». Big Rom torna in un campionato che ha rallegrato con 47 gol in due stagioni (2019-2021). Non avrà più al suo servizio Hakimi, che nell’anno dello scudetto gli servì 3 assist e non avrà il sontuoso Perisic della stagione scorsa (7 assist). Ma, rispetto all’Inter di Conte, che spalleggiava Brozovic con due mediani, guadagna un rifornitore, Calhanoglu che nel torno scorso ha recapitano ben 12 assist, secondo solo a Berardi (14). Dodici anche per Barella. Nessun’altra squadra ha potuto vantare una coppia da 24 rifiniture vincenti. Naturalmente il primo partner del belga resta Lautaro, suo miglior rifornitore (3 assist come Hakimi) nella stagione tricolore. Lukaku sarà coccolato dai compagni anche più di prima e col gioco di Inzaghi faticherà di meno ad attaccare difese chiuse. Che sia tornato in una macchina da gol lo dicono i numeri. Nel campionato scorso: l’Inter ha chiuso con più reti, più tiri, più tocchi in area, più occasioni create. Mettiamoci la voglia di riconquistare i tifosi dopo una addio ruvido e otteniamo il primo candidato al trono del gol", si legge sulla rosea.