Tuttosport: “Lukaku? L’Inter cerca cassa altrove. Rom vale una cifra irraggiungibile”

Le voci dall'Inghilterra non accennano a placarsi, ma Beppe Marotta è stato chiaro: Romelu Lukaku è incedibile. E lo conferma anche l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il belga sia il centro assoluto del progetto nerazzurro: "L’impressione è che l’Inter cerchi altrove le risorse per fare cassa: è già stato sacrificato Hakimi sull’altare del bilancio e adesso si parla di altre opzioni in uscita oltre ai soliti esuberi. Certo, ogni calciatore ha un prezzo e quello di Lukaku è estremamente alto: per i tifosi il valore è inestimabile, per l’Inter è quantificabile, più o meno, in 120 milioni di euro, cifra quasi impossibile da raggiungere per chiunque. Quasi, perché non sono facilmente definibili i limiti di budget del Chelsea (dove il belga ha già giocato in passato), a caccia di un gioiello d’attacco da regalare a Tuchel dopo la Champions. Davanti a offerte stellari, qualcosa potrebbe cambiare, ma club, tifosi e soprattutto Inzaghi ora non ci pensano: si godono Big Rom, aspettando altri gol per nuovi traguardi".