Lukaku incedibile? Marotta dopo Lugano chiarissimo: “Assolutamente si perché…”

L'attaccante è stato accostato al Tottenham questa volta ma lui non vuole saperne di tornare in Premier. Il club nerazzurro lo ritiene incedibile

Big Rom torna domani alla Pinetina. Inzaghi lo aspetta per costruirgli attorno la sua Inter. In Inghilterra continuano a parlare di lui. Stavolta in chiave Tottenham come sostituto di Kane. Ma - spiegano a SportMediaset - Lukakunon ha intenzione di lasciare l'Inter che lo considera incedibile.