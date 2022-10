Inter, quando torna Lukaku? I tempi si allungano, rischia di saltare più di 10 gare

Arrivano brutte notizie da Romelu Lukaku: i tempi di recupero dell'attaccante belga si sono allungati, e le parole pronunciate da Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine del match contro la Roma non lasciano spazio all'ottimismo. A questo punto Big Rom, che ha già saltato 7 gare per infortunio fin qui, rischia di perderne altre.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Lo stop di Big Rom rischia di prolungarsi a tempo indeterminato. «Non sono fiducioso per il Sassuolo», ha ammesso Inzaghi. Significa che ora l'obiettivo diventa il ritorno con il Barcellona, o addirittura il match con la Salernitana del 16 ottobre. Vorrebbe dire 10 gare saltate da parte dell'innesto più importante del mercato estivo, l'elemento destinato a fare la differenza e a riportare lo scudetto in nerazzurro: non può essere un alibi o una giustificazione per l'attuale situazione, ma una complicazione sì. Tutta da verificare, poi, la condizione atletica con cui si ripresenterà".