Repubblica – Lukaku, svolta in arrivo: l’Inter vuole chiudere entro domani

Romelu Lukaku è sempre più vicino a vestire di nuovo la maglia dell’Inter. Weekend chiave per il ritorno di Big Rom in nerazzurro, lo svela La Repubblica, che parla addirittura di chiusura entro domani della trattativa.

“Sarà un weekend decisivo per la trattativa Romelu Lukaku-Inter. Beppe Marotta ha fretta di chiudere l'accordo - per non perdere i vantaggi del Decreto Crescita - e i contatti con il Chelsea sono frequenti. Nelle prossime ore - salvo imprevisti legati al nuovo proprietario dei Blues, Todd Boehly - i due club si riuniranno in una call per dare una svolta alla trattativa. Lukaku freme: la voglia di tornare a vestire la maglia nerazzurra è tanta e le due società non sono distanti. Il desiderio dell'Inter è di chiudere entro domani la trattativa, con l'asse Londra-Milano che si fa sempre più caldo”, si legge.