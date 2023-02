Lukaku-Inter, a queste cifre 0 chance: “Ma tra i dirigenti circola quest’idea”

E' il futuro di Romelu Lukaku il tema maggiormente discusso in queste ore in casa Inter. A fine stagione andrà infatti deciso se prolungare il prestito del belga oppure se lasciarlo tornare al Chelsea e percorrere un'altra strada. Scrive il Corriere dello Sport: "Il club interista si interroga sul futuro di un giocatore che a maggio compirà 30 anni e che pesa sulle casse societarie attorno ai 20 milioni di euro come costo complessivo, considerato il prestito oneroso annuale messo in piedi con il Chelsea e un ingaggio percepito da 8,5 milioni netti, tradotti in circa 11 milioni lordi.

Alle stesse cifre - se il rendimento non dovesse avere una sterzata - non ci sono chance che il matrimonio possa continuare, fatta salva l’eventualità di una proroga annuale del prestito senza però esborsi ulteriori. All’orizzonte c’è comunque l’idea tra i dirigenti interisti di sedersi al tavolo per chiedere uno sconto oppure condizioni speciali al club londinese. A priori non viene tralasciata nemmeno la possibilità di un taglio dell’ingaggio da parte del giocatore perché per riscrivere il futuro bisognerà venirsi incontro. Prima che la trattativa cominci in via ufficiale, l’alternativa nelle mani della punta è quella di dare sul campo una risposta precisa agli enigmi attuali, dimostrando di poter essere una risorsa fondamentale per il gioco di Inzaghi".