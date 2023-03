Lukaku viene incontro all’Inter: rinuncia a parte dell’ingaggio pur di rimanere

La volontà di Romelu Lukaku, tornato all'Inter in prestito dopo una sola stagione al Chelsea, è chiara da tempo: rimanere a Milano. L'attaccante belga è pronto a fare dei sacrifici, anche economici, pur di venire incontro alla dirigenza nerazzurra, che in estate proverà ad esaudire il suo desiderio. Secondo Tuttosport, Big Rom avrebbe già fatto la prima mossa: "Lukaku ha già comunicato di voler rinunciare a parte dell'ingaggio per agevolare l'Inter". Palla ora ai vertici nerazzurri.