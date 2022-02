CorSera – Lukaku vuole tornare all’Inter: ha capito di aver sbagliato. Anche a gennaio…

Il belga sta attraversando un momento difficile, il suo ritorno in Premier non è come lo immaginava

Gianni Pampinella

La scorsa estate è stato irremovibile. Romelu Lukaku aveva deciso di lasciare Milano e tornare al Chelsea. Una sorta di rivincita ma che si è ritorta contro Big Rom. Il rapporto con Thomas Tuchel non è mai decollato e l'esclusione contro il Lille in Champions è l'ultima goccia che potrebbe far vacillare il vaso. "È in crisi, è diventato un problema per il Chelsea. La verità è che al Chelsea non è felice. Non si sente valorizzato, non è riuscito a inserirsi. Quando in estate è tornato a Londra l’idea era di cancellare dalla sua testa la prima esperienza in maglia blues. Non ce l’ha fatta, e ora vuole andarsene. Ha capito di aver sbagliato, spinto dall’orgoglio ferito e ingolosito da un ingaggio da oltre 12 milioni netti a stagione. Gli piacerebbe tornare all’Inter, a Milano, dove era re", sottolinea il Corriere della Sera.

"Sarebbe scappato anche a gennaio, non è stato possibile. Così come molto difficile è pensare a un ritorno in estate ad Appiano Gentile. Le cifre dell’eventuale operazione, anche solo guardando lo stipendio, per questa Inter sono proibitive. Con il club nerazzurro tagliato fuori per i costi, il Tottenham di Conte e Paratici potrebbe essere la via di fuga ideale di Lukaku, magari in uno scambio con Kane. Ritrovare l’allenatore che più di ogni altro ha saputo valorizzarlo, l’unico modo per tornare a sorridere".

(Corriere della Sera)