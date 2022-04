Lukaku torna in Italia? In UK: “Sì ma c’è il Milan. Affare difficile, ma…”

L'attaccante belga sta vivendo una stagione difficile al Chelsea, e non è da escludere che possa rilanciarsi altrove

Il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku si sta rivelando decisamente deludente: l'attaccante belga, pagato ben 115 milioni di euro solamente la scorsa estate, non si sta confermando sui livelli mostrati all'Inter, e fra panchine, dichiarazioni quanto meno inopportune e un rendimento al di sotto delle aspettative l'ipotesi di un suo addio al termine della stagione non appare più fantascienza. Lo scenario più chiacchierato è quello di un ritorno in nerazzurro, ma dall'Inghilterra spunta una voce clamorosa: il futuro del belga potrebbe essere sì di nuovo a Milano, ma questa volta sulla sponda rossonera.

Secondo la versione inglese di Goal.com, il Milan potrebbe essere la prossima destinazione di Romelu Lukaku. Per far sì che ciò accada, come prima cosa, serve che Investcorp completi realmente l'acquisizione del club rossonero dalle mani del fondo Elliott. Una volta realizzata questa operazione, sarà possibile immaginare un conseguente aumento delle loro possibilità di mercato. C'è poi la questione economica: il Chelsea ha versato 115 milioni nelle casse dell'Inter la scorsa estate e, per non far registrare una minusvalenza a bilancio, dovrebbe rivenderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Se il costo del cartellino calasse il Milan potrebbe pensarci davvero, anche se resterebbe il nodo dell'ingaggio: i 12 milioni percepiti dal belga a stagione sono fuori dalla loro portata, e la soluzione potrebbe essere quella di chiedere ai Blues di partecipare al pagamento dello stipendio del giocatore.